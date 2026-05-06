Телеканал Fox Sports предлагает $50 тыс. за просмотр всех матчей ЧМ по футболу

Телеканал Fox Sports и платформа для поиска работы Indeed объявили о поиске кандидата на должность «главного зрителя чемпионата мира по футболу 2026 года». Будущий работник получит зарплату в размере $50 тыс.

В его обязанности войдет просмотр всех 104 матчей мирового первенства, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Также кандидат должен создавать контент для социальных сетей и принимать участие в мероприятиях во время трансляции игр. По словам главы маркетингового отдела Fox Sports Роберта Готтлиба, заинтересованный кандидат «получит работу своей мечты, чтобы стать свидетелем каждого события, определяющего эту прекрасную игру».

На вакансию необходимо откликнуться до 17 мая. Имя нового сотрудника будет объявлено в прямом эфире 6 июня — во время трансляции бейсбольного матча между «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкис».

Работник должен сразу же приступить к своим обязанностям. Срок действия должности истечет через неделю после финального матча, который пройдет на MetLife Stadium в штате Нью-Джерси.

