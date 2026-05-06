Бывшему главе МЧС Крыма Садаклиеву ужесточили приговор до семи лет

Киевский районный суд Симферополя ужесточил приговор с 5,5 до семи лет колонии бывшему главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву. Его признали виновным по еще одному эпизоду превышения должностных полномочий. Об этом рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, фигурант использовал в личных целях служебный автомобиль, который заправлял и ремонтировал за казенный счет. Кроме того, он использовал сотрудников МЧС в качестве личных водителей.

Сергея Садаклиева приговорили в апреле 2025 года по обвинению в превышении полномочий, получении взяток и нарушении требований по защите гостайны. Как установил суд, в 2023 году он получил 1,2 млн руб. от субподрядной организации за приемку работ по строительству котельной для одного из учреждений Крыма. Сумма еще двух взяток составила 455 тыс. руб. Бывший министр признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спасатель погорел на взятках».

Никита Черненко