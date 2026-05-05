В Москве восстановили работу мобильного интернета

Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены, сообщила пресс-служба Минцифры. Операторы начинают восстанавливать доступ к интернет-ресурсам, добавили в ведомстве. Ограничения вводились «по соображениям безопасности».

Операторы связи предупредят абонентов в случае повторных блокировок, уточнили в Минцифры. «Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам»,— указано в пресс-релизе ведомства.

«Большая четверка» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн», Т2) предупреждала, что работа мобильного интернета и отправка SMS в Москве и Подмосковье будет ограничена с 5 по 9 мая. Пользователям рекомендовали использовать Wi-Fi. Такие же ограничения вводились перед Днем Победы и в прошлом году.