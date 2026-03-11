Правительство Венгрии обвинило Украину в финансировании оппозиции

Службы нацбезопасности Венгрии предоставили профильному комитету парламента доказательства того, что венгерскую оппозиционную партию «Тиса» финансируют с Украины. Об этом заявил представитель правительства Золтан Ковач.

«Спецслужбы представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, что украинцы финансируют партию с помощью различных средств»,— заявил Золтан Ковач в эфире венгерской программе «Час истины».

В начале марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского «Ощадбанка». Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. По словам Золтана Ковача, конфискованные у сотрудников банка средства примерно равны той сумме, которой, как утверждал лидер «Тиса» Петер Мадьяр, не хватало партии на предвыборную кампанию.

12 апреля в Венгрии назначены парламентские выборы. Премьер Виктор Орбан говорил, что Украина в преддверии голосования добивается свержения венгерского правительства, создавая дефицит топлива в стране. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сегодня заявил, что украинская сторона так и не дала объяснения, зачем перевозить миллионы наличной валюты через Венгрию.

Источники украинского издания «Страна» cообщали, что теперь украинские банки пересматривают маршруты завоза наличной валюты из Европы или даже приостанавливают этот процесс. С февраля 2022 года на Украину наличные завозят автотранспортом, в основном — из Австрии через Венгрию или Словакию.

Лусине Баласян