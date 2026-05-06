Наставники-отставники

Кредит доверия руководителей футбольных клубов к тренерам остается минимальным. Это следует из отчета CIES Football Observatory. Он зафиксировал, что две трети команд из различных лиг поменяли своих наставников в течение прошедшего календарного года. «Порог терпимости» относительно высок в сильнейших чемпионатах — английском и испанском. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он обычный для современного футбола, то есть крайне низкий. Средняя продолжительность работы тренера с одним клубом в ней не дотягивает и до полутора лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала исследование, посвященное работе тренеров, а именно кредиту доверия, который они получают в клубах. Авторы изучили ситуацию в 55 чемпионатах, в том числе всех заметных,— в высших дивизионах, а также в некоторых случаях вторых по рангу. Результаты исследования человеку, не слишком глубоко погруженному в тему, могут показаться шокирующими. CIES ранжировал лиги по проценту команд, которые в минувший календарный год (то есть для первенств, проводящихся, как российское и львиная доля европейских, по системе «весна-осень», фактически в период, охватывающий весь текущий сезон вместе с прошлогодним межсезоньем) сменили наставников. В общей сложности, если брать все чемпионаты, таких оказалось не просто больше половины, а намного больше, почти две трети — 65,2%.

Но на самом деле цифра лишь подтвердила современный тренд.

Аналогичный отчет CIES опубликовал год назад, и показатель был похожий — 65,6%. Так что с кредитом доверия ничего приятного для тренеров не произошло: он остается на чрезвычайно низком уровне.

На верхушке рейтинга (в данном случае эту позицию вряд ли можно считать почетной) очутился чемпионат Кипра с каким-то невероятным процентом команд, переживших с мая 2025 года хотя бы одну тренерскую отставку. Их 100%, все 14, выступающих в элитном дивизионе. Аномалия и в самом низу иерархии. В чемпионате Норвегии тренерская работа — это чуть ли не синоним стабильности. В нем уволили наставников всего 18,8% команд. У располагающегося на ближайшей — 54-й — строчке голландского первенства показатель в два с лишним раза солиднее — 38,9%.

Определенные тенденции в исследовании выделить несложно. Например, оно свидетельствует о том, что в ведущих чемпионатах все-таки стараются давать тренерам возможность трудиться с клубом подольше. В «большой европейской пятерке» исключение составляет только Италия. В ее первенстве тренеров за отчетный период уволили три четверти клубов. Остальные располагаются в нижней нише, в которой кредит доверия по крайней мере относительно высок. А два флагманских чемпионата — испанский и английский — вообще в этом смысле превзошли все, кроме голландского и норвежского: в них «коэффициент увольняемости» равен 40%, а средняя продолжительность работы тренера с одним клубом близка к 30 месяцам. Это огромная по современным меркам цифра. Сегодняшняя норма, если основываться на данных CIES,— полтора года или даже немного меньше.

Российская премьер-лига очутилась в серединке рейтинга, на 35-й позиции. И в ней «порог терпимости», конечно, куда ниже, чем в Англии и Испании.

За прошедший календарный год сменили тренеров 62,5% клубов, а средняя продолжительность срока, в течение которого специалист возглавляет команду,— 17,3 месяца — до полутора лет чуть-чуть не дотянула.

Детали, связанные с текущим сезоном, свидетельствуют о том, как сложно главному тренеру в РПЛ удержаться на должности в течение длительного периода времени. Летом 2025 года, после окончания предыдущего чемпионата России, новые наставники появились в пяти клубах лиги — в ЦСКА, московском «Динамо», «Крыльях Советов», «Ахмате» и «Пари Нижнем Новгороде». И никому из них — ни Фабио Челестини, ни Валерию Карпину, ни Магомеду Адиеву, ни Александру Сторожуку, ни Алексею Шпилевскому — не удалось сохранить пост до окончания чемпионата следующего: он финиширует в середине мая.

Все уже ушли в отставку. А в общей сложности смену наставника по ходу сезона произвели 10 клубов из 16. Должность сохранили Мурад Мусаев («Краснодар») Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика»), Заур Тедеев («Акрон») и Джонатан Альба («Ростов»). При этом дольше трех лет (раньше этот срок считался минимальным для полноценного строительства команды тренером) в своих клубах трудятся лишь Галактионов и Семак. Историю последнего можно считать для России такой же аномалией, как кипрский и норвежский подходы для мирового футбола. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

Алексей Доспехов