Спикер парламента Армении: Ереван не делает шагов против Москвы

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не предпринимает шагов против России, но обеспечивает собственную безопасность, исходя из своих интересов. Так он ответил на вопрос, не осложняет ли армяно-российские отношения заявления на встрече с европейскими лидерами в Ереване.

Ален Симонян

Фото: МИД России Ален Симонян

«Это неправильно, потому что Россия, продвигая свои интересы, не смотрит на интересы Армении. Армения не делает никаких шагов против России»,— сказал Ален Симонян журналистам на брифинге (цитата по 1Lurer). «Когда в прошлом мы были в состоянии войны с Азербайджаном, Россия продавала Азербайджану оружие, оставаясь с ним в союзнических отношениях, и говорила: мы независимое государство, и поддерживаем отношения со всеми»,— объяснил свою мысль спикер армянского парламента.

4-5 марта в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества и Армении-ЕС. Армянский премьер Никол Пашинян говорил, что на мероприятии собрались лидеры, «которые выбрали демократический путь», что позволит создать «новое содружество по-настоящему независимых от России государств». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что прежде Армения была под покровительством России, но теперь выбрала иной путь и не нуждается в этом.

Лусине Баласян