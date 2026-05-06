Учебный процесс в колледже Екатеринбурга, где обрушилась кровля, продолжится штатно

Учебный процесс в Уральском колледже технологий и предпринимательства в Екатеринбурге, где произошло обрушение крыши спортзала, будет продолжен в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«После частичного обрушения кровли в помещении спортзала колледжа уроки физического воспитания будут перенесены на летний стадион и в другой учебный зал»,— говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в момент обрушения занятий в самом спортзале не проводилось. Три учебные группы, находившиеся в другом корпусе здания, были отправлены домой. Пострадавших нет. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и надзорных органов. В настоящий момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в колледже Екатеринбурга произошло частичное обрушение кровли спортивного зала. По предварительной информации МЧС, из здания было эвакуировано 97 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), одновременно проверку начала прокуратура .

Полина Бабинцева