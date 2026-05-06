СКР возбудил дело о халатности после обрушения крыши в колледже Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту обрушения крыши в спортивном зале образовательного учреждения на улице Умельцев. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Одновременно с этим проверку начала прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ведомстве, 6 мая 2026 года, около 16:30 в помещении спортивного зала ГАПОУ Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» в результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания.

«В момент происшествия обучающиеся и сотрудники образовательного учреждения в помещении, где произошло обрушение, не находились, никто не пострадал. Причина обрушения в настоящее время устанавливается»,— сообщили в прокуратуре.

На место выехал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга, который координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб. «Прокуратурой района начаты проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований безопасности, защиты жизни и здоровья учащихся образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева