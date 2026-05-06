В Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа

В Екатеринбурге произошло частичное обрушение кровли в Уральском колледже технологий и предпринимательства на площади 400 кв. м. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Информации о пострадавших не поступало. На месте находятся 5 единиц техники и 15 человек личного состава»,— прокомментировали в МЧС.

Местные СМИ со ссылкой на студентов сообщают, что на этом месте находится спортзал. Колледж располагается на ул. Умельцев (район Вторчермет).

Полина Бабинцева