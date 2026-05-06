Около 100 человек эвакуировали из колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля

Из здания Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге, где произошло частичное обрушение кровли, эвакуировали 97 человек. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в спортивном зале колледжа на улице Умельцев в Екатеринбурге произошло частичное обрушение кровли на площади 400 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Одновременно проверку начала прокуратура.

Полина Бабинцева