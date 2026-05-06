Почти все частные клиники Тамбовской области отказались от лицензий на аборты

Семь из восьми частных клиник Тамбовской области добровольно отказались от лицензий на аборты. Лишь одно медицинское учреждение имеет право на искусственное прерывание беременности. Об этом сообщили в областном правительстве. Решение принято на фоне региональной политики снижения числа прерываний беременности и обсуждения запрета склонения к ним, предложенного тамбовским губернатором Евгением Первышовым.

По итогам первого квартала 2026 года в регионе от аборта отказались 55,6% обратившихся за такой услугой женщин. В 2025 году показатель составлял 50,7% — тогда решение сохранить ребенка приняли 439 беременных. В целом, по словам главы региона, за прошлый год на 5,6 тыс. новорожденных в регионе пришлось около 2 тыс. абортов.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году 34,9% женщин, обратившихся в государственные клиники Курской области по поводу прерывания беременности, отказались от аборта. Это позволило сохранить 494 жизни.

