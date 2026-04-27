Курские госклиники в 2025 году убедили отказаться от абортов почти 500 женщин

В 2025 году государственные клиники Курской области убедили не делать аборт 34,9% обратившихся в них женщин. Об этом сообщил первый замгубернатора Александр Чепик на заседании облправительства. По его словам, таким образом курским врачам удалось сохранить 494 жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В госклиниках региона в прошлом году было выполнено 923 аборта. В то же время в частных клиниках было проведено 1183 операции по искусственному прерыванию беременности. При этом ни одна из обратившихся туда женщин не передумала.

«У частников — задача заработать деньги, поэтому число отказов от абортов равно нулю. Фактически у нас одна частная организация занималась этим в Курске — произошла монополизация услуги. Это неправильно. Пусть это будет на совести тех, кто принимал данное решение»,— сказал господин Чепик.

По словам чиновника, власти «провели работу» с частными клиниками в регионе, после чего те отказались от лицензий на проведение абортов. Теперь аборт в Курской области можно будет сделать только в шести госклиниках.

«Решение об аборте каждый принимает сам, государство не вправе запрещать что-либо. Но оно должно сделать максимум, чтобы убедить женщину не прерывать беременность»,— добавил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона также отметил, что прием желающих сделать аборт женщин в госклиниках предполагает консультацию психолога, социолога и юриста, а также проведение «мотивационного анкетирования». Также курянкам проводят УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода, чтобы убедить их не прерывать беременность.

Закон о запрете на склонение к абортам действует в регионе с 2023 года. Тогда же большинство частных клиник Курской области отказались от проведения абортов. С инициативой запретить склонение к абортам выступал экс-губернатор Роман Старовойт. Аналогичные законы приняты в Воронежской и Орловской областях. В Липецкой и Тамбовской областях законопроекты, запрещающие склонять к абортам, находятся на стадии рассмотрения.

Егор Якимов