Первышов: подготовка тамбовской ОЭЗ завершается

В Тамбовской области завершаются подготовительные работы по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ), одним из ключевых резидентов которой может стать компания «Металлсервис». Инвестор планирует вложить до 10 млрд руб., сообщили в облправительстве по итогам рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором региона Евгением Первышовым.

Площадка Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина (ОАО "Металлсервис")

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Площадка Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина (ОАО "Металлсервис")

Символично, что встреча состоялась вскоре после 50-летия губернатора. В ходе нее господин Первышов представил президенту итоги социально-экономического развития региона за 2025 год. Агропромышленный комплекс, по его оценке, продемонстрировал «рекордные результаты». Так, в 2025 году собрано 5,8 млн т зерна. Регион занял первое место в стране по сбору кукурузы и второе — по производству муки. Параллельно расширяется география внешнеэкономических связей, в том числе за счет наращивания поставок в Китай и страны Ближнего Востока.

Губернатор также отметил положительную динамику бюджетных показателей: консолидированный бюджет региона за год увеличился на 12%, при этом продолжается планомерное снижение долговой нагрузки.

Соглашение с местным ООО «Металлсервис» было подписано на ПМЭФ в прошлом году. Параллельно тамбовские власти готовились к открытию ОЭЗ, в прошлом году говорилось о десяти интересантах. В январе АО «Корпорация развития Тамбовской области» объявило конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОЭЗ «Тамбов» с начальной стоимостью договора 9,9 млн руб. Победителем торгов стало московское ООО «Жилстройпроект».

Анна Швечикова