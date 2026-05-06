Издательства подали в суд на запрещенную Meta за незаконное использование контента

Крупные американские и международные издательства Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan и McGraw Hill подали иск к Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Истцы утверждают, что компания без разрешения авторов использовала тексты выпущенных ими книг и журналов для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Guardian.

В числе использовавшихся Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) книг — учебная литература, научные работы, художественные произведения. Истцы запросили у суда разрешение присоединить к иску других правообладателей. По их мнению, это может повлечь за собой значительный рост издержек для ответчика в случае установления его вины.

В исковом заявлении отметили, что ИИ «никогда не станет по-настоящему качественным, полезным и этичным инструментом, если технологические компании будут продолжать массово использовать украденный контент, предпочитая его науке и воображению».

Однако, как утверждает ответчик, «суды уже справедливо установили, что обучение ИИ на материалах, защищенных авторским правом, может квалифицироваться как “добросовестное использование”». В компании также заявили, что намерены «решительно защищаться»

Ранее против Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) аналогичные иски подавали отдельные авторы. Среди них — лауреат Пулитцеровской премии Майкл Шейбон. Такие же обвинения выдвигались писателями, газетами, издателями, художниками и против других технологических компаний, включая OpenAI, Microsoft, Anthropic, Google, xAI и других.

