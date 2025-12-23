Журналист NYT подал в суд на IT-гигантов за нарушение авторских прав

Журналист The New York Times Джон Кэррейру подал иск против компаний xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Perplexity. Истец обвиняет IT-гигантов в том, что они нарушают авторские права, используя для обучения своих ИИ-моделей книги без разрешения авторов. Об этом сообщает Reuters.

Джон Кэррейру известен своими расследованиями, в частности, в отношении компании Theranos, и книгой «Дурная кровь», рассказывающей историю мошенничества этой компании.

Иск был подан господином Кэррейру и еще пятью писателями в федеральный суд в Калифорнии. Как утверждают истцы, для обучения своих ИИ-моделей технологические гиганты скачивают книги с пиратских сайтов.

Этот иск не первый среди тех, которые подаются писателями или другими правообладателями в отношении IT-компаний с аналогичными обвинениями. Минувшим летом Anthropic добилась урегулирования обвинений в нарушении авторских прав в рамках одного из аналогичных исков. Компания согласилась выплатить $1,5 млрд авторам, обвинившим ее в скачивании пиратским способом текстов миллионов книг.

Алена Миклашевская