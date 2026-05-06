Нижегородская «Дирекция по строительству» взялась за ФОК на Родионова

Принадлежащий властям региона спецзастройщик «Дирекция по строительству» взялся за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Родионова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Еще в октябре 2025 года дирекция приобрела ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», которое выступает концессионером по строительству комплекса. Сумму сделки в областном правительстве на запрос «Ъ-Приволжье» назвать отказались, сославшись на отсутствие согласия второго участника.

В 2024 году власти региона заключили концессии на этот ФОК и комплекс на улице Кораблестроителей в Сормовском районе. Объем инвестиций оценивался в 989 и 984 млн руб. соответственно, часть этих сумм концессионеры получили в виде капитальных грантов. На тот момент совладельцем обоих инвесторов выступало московское АО «Тривест Капитал». С концессионером по сормовскому ФОКу, ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта», власти сейчас расторгают контракт, судятся в арбитраже и инициировали возбуждение уголовного дела. Новые сроки создания спортобъекта неизвестны.

По ФОКу на Родионова с октября 2025 года «Дирекция по строительству» заключила несколько договоров в общей сложности более чем на 530 млн руб. Как сообщили в минстрое, основные работы планируется завершить до конца 2026 года. По данным минспорта, сейчас идет планировка грунта для устройства фундаментов.

История с обоими ФОКами тянется уже более 10 лет. В 2014 году мэрия Нижнего Новгорода заключила соглашения с компанией «Регион-НН», но инвестор обязательства не исполнил, построив здания лишь на 7% и 10%. В дальнейшем администрация передала недострои региону, так как у города денег на строительство не было.

Ирина Швецова