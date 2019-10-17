Фундаменты недостроенных ФОКов передадут «Нижегородстройзаказчику»

Комиссия думы Нижнего Новгорода рекомендовала передать недостроенные физкультурно-оздоровительные комплексы на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе и улице Родионова в Нижегородском районе госучреждению «Нижегородстройзаказчик». В настоящее время степень их строительной готовности составляет 10% и 7% соответственно.

По словам и.о. председателя КУГИ Нины Захаровой, оба объекта передаются в безвозмездное пользование с тем, чтобы областной строительный заказчик занялся достройкой спорткомплексов. Напомним, их строительство было заморожено несколько лет назад из-за отсутствия финансирования со стороны городского бюджета.

Иван Сергеев