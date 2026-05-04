Возбуждено уголовное дело в связи с недостроенным Сормовским ФОКом

Как сообщили в пресс-службе нижегородской полиции, в следственном управлении УМВД Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело, касающееся недостроенного в Сормовском районе физкультурно-оздоровительного комплекса. Оно было возбуждено по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Конкретных обвиняемых в деле пока нет.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», второй по счету концессионер, ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта», не справился с обязательствами по строительству спорткомплекса на проспекте Кораблестроителей. Правительство Нижегородской области подало иск о расторжении концессии и взыскании с общества 332,8 млн руб. Ранее министр спорта Дмитрий Кабайло отмечал, что организации не удалось привлечь заемные средства в проект. Частные инвестиции оценивались в сумму около миллиарда рублей.

Перед заключением концессионного соглашения с Нижегородской областью компания должна была подтвердить наличие собственного финансирования. В региональном минэкономразвития полагают, что частная концессионная инициатива ООО соответствовала законодательству, так как «Первая нижегородская инфраструктура спорта» подтвердила возможность привлечения необходимых средств, предоставив соответствующее письмо от финансово-кредитной организации.

Некоторые юристы, напротив, уверены, что обещание банка в дальнейшем профинансировать проект не доказывает наличие у компании собственных средств, поэтому региональные власти были не вправе заключать концессию. Министерство региональной безопасности не проводило мониторинг финансового состояния концессионера.

