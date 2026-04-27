Нижегородские власти предъявили концессионеру ФОКа иск на 333 млн рублей

Правительство Нижегородской области и региональное министерство спорта подали исковое заявление к ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта». Эта организация выступает концессионером по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе, однако объект в срок введен не был.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», власти намерены через суд расторгнуть концессию с ООО, определить величину понесенных затрат и объемы выполненных работ на объекте незавершенного строительства, а затем искать нового исполнителя.

Судя по картотеке, сумма убытков и ущерба, которые правительство просит взыскать с «Первой нижегородской инфраструктуры спорта», составила 332,8 млн руб. Вероятно, речь идет о средствах капитального гранта, который выделялся из бюджета для начала строительства ФОКа на проспекте Кораблестроителей.

Иван Сергеев