Ярославская прокуратура не нашла нарушений при организации платных парковок

Прокуратура Ярославской области не нашла нарушений при организации платного парковочного пространства. Об этом сообщается в ответе ведомства общественнице Татьяне Шаминой.

«Мероприятия по организации платных парковок осуществляются в пределах предоставленных полномочий органов исполнительной власти Ярославской области. Нарушений при принятии нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации платных парковок, не выявлено»,— указывается в документе.

В частности, прокуратура рассмотрела вопрос формирования платы за парковку и не усмотрела в разработанной властями методике нарушений. Для определения размера учитывались величина среднедушевого дохода по итогам 2024 года (52,1 тыс. руб.), а также размер платы за проезд на общественном транспорте.

«Нарушений закона при определении цены за пользование платным парковочным пространством в ходе проверки не выявлено»,— говорится в ответе прокуратуры.

Ведомство указало, что для парковки предусмотрены бесплатные места на дорогах, однако их минимальное количество не определено ни федеральным, ни региональным законодательством.

25 декабря платные парковки заработали в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле и Угличе. Тариф зависит от города, зоны и категории транспортного средства. Час парковки легкового автомобиля в административной зоне Ярославля — 150 руб., Рыбинска — 120 руб. Для зарегистрированных в регионе машин действует скидка 50% в первые четыре часа парковки.

Алла Чижова