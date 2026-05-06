Обвиняемый в растрате экс-депутат Малькевич будет служить в полку «Север-Ахмат»

Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич будет служить в полку «Север-Ахмат», сообщили в суде адвокаты бывшего парламентария, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата» на телеканале «Санкт-Петербург». На заседание суда господин Малькевич не явился.

Александр Малькевич находится в распоряжении командования военной части № 77192

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Малькевич находится в распоряжении командования военной части № 77192

Как передает корреспондент «Ъ Северо-Запад», в Петроградском районном суде рассматривается вопрос о продлении меры пресечения. Среди обвиняемых по делу о растрате на телеканале «Санкт-Петербург» на заседание очно или по ВКС из Басманного суда явились все подсудимые, за исключением Александра Малькевича. Как сообщил адвокат Сергей Горелкин, его подзащитный находится в распоряжении командования военной части № 77192.

Он ходатайствовал о приостановке производства по делу в связи с заключением господином Малькевичем контракта с Минобороны для отправления в зону проведения СВО. К ходатайству защитники экс-депутата приложили две выписки из приказа о принятии на военную службу и просьбу командования приостановить производство. Ходатайство рассмотрят на следующем заседании. Судья Ирина Гречишко заявила, что Малькевич был уведомлен о проведении заседания, а неявку воспринимает как неуважение к суду. Служить Александр Малькевич будет в звании рядового.

Следствие установило, что в 2020–2021 годах Городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга (ГАТР) под руководством Александра Малькевича заключило договоры об информационном сопровождении с частным фондом Николая Камнева. Исполнители должны были размещать информационные материалы на ресурсах канала «Санкт-Петербург», подконтрольных ГАТР. Однако они свою работу не выполнили и предоставили фиктивные документы о якобы опубликованных материалах. В ГАТР, зная о невыполненных обязательствах, документы все равно подписали и перечислили фонду 37,2 млн рублей, выделенные из городского бюджета. Эти деньги фигуранты перевели на другие счета, а потом обналичили.

Среди других обвиняемых — экс-руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров, муж Никитиной, президент фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что обвинения в растрате на городском телеканале рассмотрят в Петроградском суде.

Полина Пучкова