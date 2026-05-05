Дело ЦУРа вернулось в Петербург

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о растрате 37,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург». В числе шестерых обвиняемых — бывший спецпредставитель губернатора, экс-глава Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина, а также экс-депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Материалы, поступившие в суд 30 апреля, переданы судье Ирине Гречишко, которая ранее приговорила к 10 годам колонии медиаменеджера Илью Горбунова за вымогательство у господина Малькевича.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, все фигуранты находятся в распоряжении следствия. «Никто никуда не ушел»,— заверила глава пресс-службы Дарья Лебедева. В то же время ранее спикер ЗакСа Александр Бельский отмечал, что Александр Малькевич уже находится в зоне проведения СВО. 29 апреля депутаты единогласно лишили его мандата — вопрос был решен досрочно, поскольку сам парламентарий подписал контракт с Минобороны и на заседание не явился. Сложил полномочия он после решения отправиться на СВО. Отметим, что военнослужащие по контракту не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, творческой и преподавательской. Следовательно, оставаться депутатом, но при этом быть военнослужащим юридически запрещено. Членство Александра Малькевича в партии «Единая Россия» приостановлено с осени 2025 года.

Сам парламентарий, пишет «Фонтанка», давно пытался заключить контракт, но следствие не давало согласия. Однако, когда материалы дела поступили в прокуратуру, формальное разрешение следователя больше не требовалось. «Это поступок сильный, мужской и, в случае с Сашей, закономерный. Малькевич награжден орденом Мужества, имеет боевой опыт, с первых дней специальной военной операции оказывает помощь фронту»,— написал Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Помимо Елены Никитиной и Александра Малькевича, по делу проходят блогер Николай Камнев (известный как «Фима Психопат»), бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Борис Петров, его бывший заместитель Сергей Сыров и муж Елены Никитиной, президент «Фонда культуры семьи и детства» Сергей Кожокар. Им вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Александру Малькевичу, Борису Петрову и Сергею Сырову инкриминируют только растрату; Сергею Кожокару — только отмывание денег, а Елена Никитина и Николай Камнев обвиняются по обеим статьям.

Все фигуранты были задержаны в октябре 2025 года и доставлены в столицу. 10 октября 2025 года сотрудники ГСУ СКР предъявили им обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В тот же день Басманный суд Москвы избрал меры пресечения: Никитину, Камнева и Сырова отправили в столичный СИЗО, Кожокара поместили под домашний арест, а Малькевичу и Петрову назначили запрет определенных действий.

Позже дело было передано по подследственности в Петербург, и теперь его рассмотрением занимается Петроградский районный суд. До этого, по данным источников “Ъ”, дело о растрате было направлено в прокуратуру, обвиняемые были ознакомлены с 20 томами материалов расследования.

Материалы уголовного дела переданы судье Петроградского районного суда Ирине Гречишко. Госпожа Гречишко окончила Дальневосточный юридический институт МВД РФ, назначена на должность без ограничения срока полномочий. Ранее именно она вынесла приговор экс-медиаменеджеру группы «Патриот» Илье Горбунову, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима за вымогательство у Александра Малькевича (который тогда выступал потерпевшим) и хранение наркотиков.

Дата первого заседания по новому делу пока не назначена.

Следствие полагает, что в 2020–2021 годах Городское агентство по телевидению и радиовещанию (ГАТР, телеканал «Санкт-Петербург») под руководством Александра Малькевича заключило договор с частным фондом Николая Камнева на информационное сопровождение. Подрядчик должен был размещать материалы на ресурсах канала, однако работу не выполнил, предоставив фиктивные документы. Тем не менее в ГАТР документы подписали, а фонду перечислили 37,2 млн рублей бюджетных средств. Впоследствии деньги были переведены на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичены. При этом сам гендиректор телеканала, согласно материалам дела, деньги с другими фигурантами не делил. Защита господина Малькевича настаивает на необоснованности обвинений. Как заявила адвокат Марина Пятенок, ее подзащитный подписал договор с подрядчиком в первый рабочий день, однако акты приемки работ не визировал — это не входило в его обязанности.

В апреле 2026 года стало известно имя преемницы Елены Никитиной на посту главы петербургского ЦУР. Это Ксения Гарькавенко, ранее занимавшая должность директора интернет-дирекции АО «Петроцентр». Она также сотрудничает с АНО «Диалог» — федеральной структурой, которая курирует работу всех ЦУР в России. Ее кандидатура, по информации «Ъ Северо-Запад», была согласована как с руководством города, так и с федеральным центром.

Полина Пучкова