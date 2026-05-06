Число банковских карт у ярославцев достигло 4,3 млн штук

На начало 2026 года у жителей Ярославской области было более 4,3 млн банковских карт, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Количество операций по банковским картам в прошлом году составило почти 668 млн на общую сумму 1,1 трлн руб. Почти 98% действий по картам составили безналичные операции, а именно оплата товаров, услуг, штрафов, переводы, уплата налогов. Операций по снятию наличных было совершено 13,5 млн: в среднем жители региона снимали 17,8 тыс. руб.

«При этом по сравнению с прошлым годом жители региона стали снимать наличные реже, а сумма, напротив, несколько выросла»,— сообщили в ярославском отделении Банка России.

Антон Голицын