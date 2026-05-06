Братья Вороновы и «Аксиома» строят дом в Воронеже за 1,5 млрд рублей

Воронежское ООО «Специализированный застройщик "Высота сити"» Алексея Воронова планирует построить шестой дом стоимостью 1,5 млрд руб. в одноименном жилом комплексе в Воронеже на улице Краснознаменной. Это следует из проектной декларации. Генподрядчиком выступает местное ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"», подконтрольное ему совместно с Игорем Вороновым.

Проектом предусмотрен 26-этажный многоквартирный дом с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Общая площадь здания составит около 20 тыс. кв. м, из которых 12,3 тыс. кв. м придется на жилье. В доме запланировано 230 квартир: 162 однокомнатные, 46 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Также предусмотрено 187 нежилых помещений и 16 парковочных мест. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.

На территории комплекса будут детская и спортивная площадки. Застройка ведется на участке площадью 2,4 тыс. кв. м, собственником земли указано ООО «Специализированный застройщик "Финансовая компания Аксиома"».

UPD: В «Финансовой компании "Аксиома"» рассказали «Ъ-Черноземье», что являются основным застройщиком и собственником участка, в то время как на Вороновых возложена только функция генподрядчиков. На этом месте уже возведены пять домов «Аксиомой», между компаниями действует партнерское соглашение.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Высота Сити» зарегистрировано в феврале 2026 года в Новоусманском районе Воронежской области. Генеральным директором и единственным владельцем является Алексей Воронов. ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» зарегистрировано в 2000 году и специализируется на строительных и инженерных работах. Компанию возглавляет Алексей Воронов, среди учредителей — он и Игорь Воронов. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, чистая прибыль достигла 195 млн руб. (+6%). Компания специализируется на строительстве жилья класса «комфорт». В ее портфеле — пять реализованных домов общей площадью более 17 тыс. кв. м, в том числе объекты на улице Волгоградской в Воронеже. В настоящее время застройщик возводит еще три жилых дома общей площадью свыше 54 тыс. кв. м, включая ЖК «Притяжение». Ввод объектов намечен на 2028–2030 годы

«Воронеж Строй Комплекс» также выступает подрядчиком ряда крупных проектов в регионе. В 2023 году они выиграли контракт на строительство пристройки к школе, а в 2026 году — подряды на возведение спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Сомово и поликлиники в Боровом на общую сумму около 1,6 млрд руб. Кроме того, предприятие задействовано в строительстве ЖК «Притяжение» для финансовой компании «Аксиома».

Анна Швечикова