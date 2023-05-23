«Воронеж строй комплекс» возведет пристройку к хохольской школе за 601 млн рублей

Победитель торгов на разработку рабочей документации и строительство пристройки к школе в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области стало местное ООО торгово-строительное предприятие «Воронеж строй комплекс». Это следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составляла 604,3 млн руб. На торги заявились два участника, оба предложили одинаковое вплоть до копейки снижение на 3 млн — до 601,3 млн. название проигравшей компаний не раскрывается.

Однако из жалобы на торги следует, что вторым участником стало ООО «Воронеж град» Ольги Локтионовой и Сергея Репрынцева. Компания посчитала, что ей неправомерно снизили баллы по детализирующему показателю «Общая цена исполненных участником закупки договоров».

Из документации следует, что «Воронеж град» не предоставил два договора. В компании пояснили, что она в качестве застройщика самостоятельно возводила многоквартирные дома и генподрядных договоров не заключала. «Таким образом, именно по данным объектам не были приложены исполненные договоры и акты о приемке выполненных работ. Отсутствие требуемых документов не отменяет при этом наличия опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта, а напротив говорит о высокой квалификация участника закупки», — считают там. Однако региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобу необоснованной.

«Воронеж строй комплексу» предстоит до 1 декабря 2024 года создать документацию, в том числе дизайн-проект фасадов и интерьеров помещений вестибюля, учебных кабинетов, спортивного зала, актового зала и рекреации, а затем возвести пристройку со всеми необходимыми коммуникациями.

По данным Rusprofile, ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» зарегистрировано в Воронежской области в мае 2000 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 13,9 млн. Директором и владельцем 50% является Алексей Воронов. Другая половина в собственности у Игоря Воронова.

Компания — известный подрядчик по госконтрактам. Она получила 3,1 млрд руб. на строительство трех этапов водоподъемной станции №21 (ВПС). В центре города компания возводит новый корпус театра и балета за 555,1 млн. А в Рамонском районе — школу и детсад за 764,2 млн, а также инженерную инфраструктуру для туристического комплекса «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн.

О строительстве ВПС читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Взвешенные воды».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте