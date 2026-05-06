Попавшего в ДТП рэпера Navai отпустили после опроса

Рэпера Наваи Бакирова (псевдоним Navai), который попал в аварию в Москве, отпустили после опроса в ГИБДД. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Другие подробности неизвестны.

ДТП произошло на Зубовском бульваре вечером 5 мая. Господин Бакиров ехал на спорткаре Ferrari без номеров. Когда автомобиль занесло, он съехал с дороги и врезался в светофор. Пострадавших при инциденте не было.

Рэпер рассказал, что ехал на невысокой скорости, и машину развернуло из-за «гоночных колес». В столичном дептрансе заявили, что составят иск с требованием возместить ущерб и лишить нарушителя водительских прав.

