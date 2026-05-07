Сегодня исполняется 85 лет режиссеру, театральному педагогу, народному артисту РФ Каме Гинкасу

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет главный режиссер Российского академического молодежного театра, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина:

— С днем рождения, дорогой Кама Миронович! Вы — человек, который удивляет, поражает и вдохновляет меня со времен вашего первого в Москве спектакля «Вагончик» в МХАТ имени Горького. А недавно была вновь потрясена Вашим талантом, мощью и верностью себе, посмотрев «Тупейный художник». Вы по-прежнему глубоко и парадоксально мыслите, невероятно трудоспособны, не изменяете своему таланту и творческому чутью. Желаю Вам и дальше много-много интересной и достойной работы, здоровья и сил! Вы, несомненно, лидер театра!

Сегодня исполняется 80 лет народному артисту РФ режиссеру Владимиру Бортко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный художник РСФСР Александр Адабашьян:

— Владимир Владимирович, очень рад, что мне посчастливилось с вами поработать. Я давно и с большим интересом слежу за всем, что вы делаете. «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» — совершенно выдающиеся произведения. Поздравляю вас, желаю здоровья, успехов, будем ждать что-то новое, подписанное вами. Если будет возможность и желание пригласить меня поработать — буду счастлив принять участие.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»