Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года

Минпромторг России поддержал введение налога на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные интернет-заказы в размере 22% с 1 января 2027 года. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба Минпромторга.

При этом в Минпромторге рассказали, что совместно с Минфином разрабатывают план более плавного введения НДС на импортируемые товары. В 2027 году его должны установить на уровне 7%, в 2028-м — увеличить до 14%, а в 2029 году — до 22%.

Как ранее писал «Ъ», Российский союз кожевников и обувщиков попросил правительство одномоментно с 2027 года ввести НДС в 22% на непродовольственные товары, заказанные физлицами за границей. В организации также рассчитывают, что власти установят таможенные пошлины даже на недорогие товары и введут обязательную маркировку импорта. В январе–феврале 2026 года выпуск обуви в России сократился на 11% из-за переориентации спроса на недорогой импорт.

