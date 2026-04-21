Суд взыскал с беглецов из СИЗО в Екатеринбурге расходы на их розыск

Кировградский городской суд взыскал со сбежавших из СИЗО Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) расходы на их розыск, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов)

Суд установил, что для розыска беглецов использовался служебный транспорт, что повлекло затраты на горюче-смазочные материалы. Сотрудникам пришлось искать их по ночам и в выходные — за работу сверх нормы были произведены выплаты, а также командировочные расходы.

Исковые требования колоний были удовлетворены частично. В пользу ИК-53 с Корюкова взысканы 63 471 руб. 76 коп. и госпошлина 2580 руб. 80 коп., с Черепанова — 34 902 руб. 48 коп. и госпошлина 1419 руб. 20 коп. В пользу ФКУ КП-66 с Корюкова взыскано 49 404 руб. 80 коп., а также госпошлина в размере 2500 руб., с Черепанова — 29 668 руб. 2 коп. и госпошлина 1500 руб. В пользу ИК-6 с Корюкова взыскано 79 079 руб. 29 коп. Кроме того, сейчас в производстве Кировградского городского суда и мировых судей района находятся еще 18 исков к этим же ответчикам.

Побег из СИЗО №1 обвиняемые совершили в сентябре 2025 года. Там они ожидали решения по апелляции на приговор Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга за 40 тыс. руб. По данному делу суд назначил Александру Черепанову семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев. Сотрудники ГУФСИН на заседаниях суда заявили, что причиной побега стала нехватка персонала.

Ирина Пичурина