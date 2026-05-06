СКР подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета под Омском

При крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СКР.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 263 УК). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Самолет разбился около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района около 10:00 мск. ТАСС со ссылкой на источник писал, что воздушное судно упало в поле, пожара на месте крушения нет. Воздушное судно использовало ООО «Авиабаза». По данным базы «Контур. Фокус», компания в этом году заключила три контракта с ГУ лесного хозяйства Омской области на авиапатрулирование лесничеств. Сумма контрактов составляла 55 млн руб.