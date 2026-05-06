В Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22»

Около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. ТАСС со ссылкой на источник пишет о двух погибших при крушении.

По данным прокуратуры, самолет упал при авиационных работах. Их характер ведомство не уточнило. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. На место крушения выехал и. о. Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов. Организована проверка на предмет исполнения закона о безопасности полетов.

«Аэропракт-22» использовало ООО «Авиабаза», заявили в прокуратуре. Компания специализируется на различных видах авиационных работ, включая воздушные съемки, химическую обработку с воздуха, поисково-спасательные операции и авиавизуальные полеты.