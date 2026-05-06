Рынок онлайн-образования РФ в первом квартале вырос до 39,1 млрд рублей

Суммарная выручка 100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале достигла 39,1 млрд руб., прибавив 10% год к году, сообщается в исследовании Smart Ranking (есть у «Ъ»). Спрос смещается к обучению ИИ-навыкам. Спрос на программы с элементами искусственного интеллекта вырос более чем в два раза.

Детское образование стало главным драйвером роста, увеличив выручку сегмента на 20,8%, до 15,4 млрд руб. Сегменты разработчиков, бизнес-образования и иностранных языков показали отрицательную или нулевую динамику, а рост дополнительного профессионального образования составил лишь 1,4%.

Лидером рынка остается «Синергия» с выручкой 3,9 млрд руб. (+20,4% год к году). На втором месте — Skyeng с показателем 3,3 млрд руб., на третьем — Skillbox Holding, чья выручка снизилась на 11% до 2,9 млрд руб. Четвертое место удерживает платформа «Учи.ру/Тетрика», пятую позицию занимает «Яндекс Практикум».

Компании вынуждены искать новые каналы привлечения клиентов из-за частичного ограничения доступа к Telegram и другим зарубежным платформам. Участники рынка пересматривают маркетинговые приоритеты, тестируют альтернативные площадки, такие как мессенджер «Макс», и разрабатывают специализированные программы под конкретные профессиональные задачи.

