Австралия создаст госрезерв топлива на 50 дней

Австралия потратит 10 млрд австралийских долларов ($7,22 млрд) на увеличение национальных запасов топлива. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Албаниз. Страна также создаст топливный резерв объемом около 1 млрд л. Его должно хватить как минимум на 50 дней, что защитит страну от возможных перебоев в поставках.

Австралия импортирует около 80% топлива и с начала конфликта на Ближнем Востоке столкнулась с дефицитом. Ее текущие запасы, рассчитанные примерно на 30 дней, основаны на резервах частных компаний, пишет Reuters. «В федеральный бюджет, который будет представлен на следующей неделе, войдет пакет мер по обеспечению топливной безопасности и устойчивости Австралии. Цель — обеспечить австралийцам большую уверенность в защите нашего энергетического суверенитета»,— сказал господин Албанезе на пресс-конференции.

На финансирование резерва выделят 3,2 млрд австралийских долларов. Также власти скорректируют требование о минимальном объеме запасов топлива: импортеры и нефтеперерабатывающие заводы должны будут хранить запасы, рассчитанные на 20 дней, а не на 30. Кроме того, 7,5 млрд австралийских долларов направят на финансирование поставок и хранения топлива и удобрений — деньги пойдут на «предоставление кредитов, гарантий, страхование и поддержку цен».

Министр энергетики Крис Боуэн заявил, что Австралия является одной из немногих стран-участниц Международного энергетического агентства, не имеющих государственных запасов топлива. «Теперь у нас будет государственный топливный резерв..., который дополнит минимальные запасы, которые должен хранить частный сектор. Это серьезное и позитивное изменение в подходе нашей страны к жизни»,— отметил министр.

Аналитики в апреле предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Австралии. Перебои с поставками нефти с Ближнего Востока возникли из-за перекрытия Ормузского пролива. Иран объявил о его блокаде в ответ на начатую США и Израилем в феврале военную операцию против республики.