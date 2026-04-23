Аналитики предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Австралии

Австралия, импортирующая 87% дизельного топлива, может столкнуться с его дефицитом из-за резкого роста цен и кризиса поставок, вызванных военным конфликтом на Ближнем Востоке. Это следует из доклада Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Географическое расположение позволило правительству Австралии выиграть время для подготовки к надвигающемуся дефициту топлива, отметили исследователи. Большая часть нефти, которую импортирует Австралия, прибывает из Персидского залива в Азию, и только после этого достигает конечного покупателя.

В условиях растущего давления на торговых партнеров в Азии конкуренция за поставки будет только усиливаться, «обнажая сильную зависимость Австралии от импорта топлива, особенно дизельного», указали в IEEFA. Страна потребляет в три раза больше дизтоплива, чем США и Япония, и в два раза больше, чем Канада. Основные секторы австралийской экономики — автомобильный и ж/д транспорт, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, — в значительной степени зависят от дизельного топлива.

Однако в ближайшее время австралийские власти смогут предпринять множество шагов, которые позволят смягчить последствия дефицита дизельного топлива, сообщили в IEEFA. В частности, сократить потребление топлива позволит экономичное вождение, а также улучшение технического обслуживания и логистики.

В IEEFA призвали Австралию начать обучение вождению, которое позволит сократить расход топлива, а также повышать квалификацию водителей, задействованных в перечисленных секторах экономики. Властям страны рекомендовали внедрить и другие меры, в том числе побуждать водителей переходить на электромобили. Внедрение этих механизмов позволит существенно сократить потребление дизельного топлива за несколько месяцев, пояснили исследователи.