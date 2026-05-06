«Колорадо» увеличил отрыв от «Миннесоты» во втором раунде Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесота Уайлд» во втором матче четвертьфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Мартин Нечас, Габриэль Ландескуг, Николя Руа и Нейтан Маккиннон. Пустые ворота поразил Валерий Ничушкин — эта шайба стала для него первой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У «Миннесоты» отличились Кирилл Капризов и Маркус Юханссон. Результативная передача на счету Данилы Юрова.

«Колорадо» лидирует в серии до четырех побед — 2:0. Противостояние продолжится в ночь на 10 мая. Матч пройдет на домашней арене «Миннесоты».

Таисия Орлова

