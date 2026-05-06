Еврокомиссия сочла участие России в Венецианской биеннале нарушением санкций

Еврокомиссия (ЕК) предупредила правительство Италии и оргкомитет Венецианской биеннале, что участие России в выставке нарушит санкционный режим Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующие письма, направленные ЕК. Россия представлена на биеннале впервые с 2022 года.

Фото: Luca Bruno / AP

Как утверждают в Брюсселе, допуск Москвы к участию может нарушить запрет на «предоставление услуг» Кремлю. В письме итальянскому правительству указывается, что любые расходы, покрываемые Россией для участия в выставке, «приносят выгоду биеннале» и «могут квалифицироваться как косвенная экономическая поддержка».

Еврокомиссия запросила разъяснения о договоренностях между биеннале и российским правительством, чтобы оценить их соответствие санкциям, отмечается в публикации. «Не соблюдая санкции Евросоюза, биеннале ставит под сомнение свою обязанность соблюдать ценности ЕС»,— подчеркивается в письме оргкомитету выставки.

Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия должна поучаствовать в Венецианской биеннале впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Минкультуры Италии говорило, что руководство биеннале решило возобновить участие России самостоятельно. В конце февраля Еврокомиссия лишила биеннале гранта в €2 млн. Накануне российский павильон на выставкеоткрылся для прессы и специально приглашенных гостей.

