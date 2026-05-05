Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский павильон на Венецианской биеннале заработал в закрытом режиме

Перед открытием Венецианской биеннале современного искусства, которая состоится 9 мая, в павильоне России проходит многодневный перформанс «Дерево укоренено в небе». В нем участвуют несколько десятков молодых поэтов, философов и музыкантов из России и из стран Южной Америки и Африки. Среди российских участников — фольклорный ансамбль «Толока», композиторы Алексей Сысоев и Алексей Ретинский, вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко. Из зарубежных стран в проект приглашены, в частности, диджеи JLZ (Бразилия) и Diaki (Мали), музыкальный проект Atosigado Оскара Ортеги (Мексика), аудиовизуальный художник Jaijiu (Аргентина).

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Россия присутствует на биеннале впервые с 2022 года. Однако необходимо уточнить, что нынешнее превью — мероприятие закрытое. Как и все остальные национальные экспозиции, российский павильон до 8 мая включительно открыт только для аккредитованной прессы и специально приглашенных гостей.

После официального открытия биеннале павильон будет закрыт и публика сможет увидеть на специально установленном экране только видеоинсталляцию — смонтированную запись выступлений, которые будут проходить в павильоне 5–8 мая.

22 апреля международное жюри биеннале объявило, что не будет присуждать главные награды смотра экспозициям тех стран, лидеры которых преследуются Международным уголовным судом (конкретные страны в официальном заявлении не были названы, но очевидно, что речь идет о России и Израиле). 30 апреля жюри в полном составе подало в отставку.

Стоит добавить, что российское присутствие на биеннале в эти дни не ограничивается павильоном. 6 мая в цикле публичных лекций, посвященных темам разногласий и мира, на биеннале запланировано выступление режиссера Александра Сокурова.

Интервью Михаила Швыдкого об участии России в Венецианской биеннале читайте здесь.

Василий Лепских

Фотогалерея

Российский павильон на биеннале в Венеции

Предыдущая фотография
Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Посетители российского павильона

Посетители российского павильона

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Следующая фотография
1 / 6

Павильон работает в формате закрытого предпоказа по приглашениям. Он будет работать до 8 мая, после чего записанные выступления будут показывать на больших экранах снаружи

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На площадке пройдут выступления артистов из Республики Коми, Якутии и других регионов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Посетители российского павильона

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Возвращение России вызвало критику со стороны ЕС, а международное жюри Венецианской биеннале было вынуждено подать в отставку

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Выступление российских артистов

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все