Российский павильон на Венецианской биеннале заработал в закрытом режиме

Перед открытием Венецианской биеннале современного искусства, которая состоится 9 мая, в павильоне России проходит многодневный перформанс «Дерево укоренено в небе». В нем участвуют несколько десятков молодых поэтов, философов и музыкантов из России и из стран Южной Америки и Африки. Среди российских участников — фольклорный ансамбль «Толока», композиторы Алексей Сысоев и Алексей Ретинский, вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко. Из зарубежных стран в проект приглашены, в частности, диджеи JLZ (Бразилия) и Diaki (Мали), музыкальный проект Atosigado Оскара Ортеги (Мексика), аудиовизуальный художник Jaijiu (Аргентина).

Россия присутствует на биеннале впервые с 2022 года. Однако необходимо уточнить, что нынешнее превью — мероприятие закрытое. Как и все остальные национальные экспозиции, российский павильон до 8 мая включительно открыт только для аккредитованной прессы и специально приглашенных гостей.

После официального открытия биеннале павильон будет закрыт и публика сможет увидеть на специально установленном экране только видеоинсталляцию — смонтированную запись выступлений, которые будут проходить в павильоне 5–8 мая.

22 апреля международное жюри биеннале объявило, что не будет присуждать главные награды смотра экспозициям тех стран, лидеры которых преследуются Международным уголовным судом (конкретные страны в официальном заявлении не были названы, но очевидно, что речь идет о России и Израиле). 30 апреля жюри в полном составе подало в отставку.

Стоит добавить, что российское присутствие на биеннале в эти дни не ограничивается павильоном. 6 мая в цикле публичных лекций, посвященных темам разногласий и мира, на биеннале запланировано выступление режиссера Александра Сокурова.

Василий Лепских