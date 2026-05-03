V1.RU: тело волгоградского бизнесмена, пропавшего на рыбалке, найдено

Поиски пропавшего в шторм волгоградского бизнесмена Александра Назарова прекращены. Тело обнаружено, сообщил V1.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тело господина Назарова нашли 3 мая. Спасатели и водолазы вели поиски более недели в Светлоярском районе Волгоградской области и на территории Астраханской области.

Напомним, 24 апреля группа из четырех человек вышла на лодке «Астраханке» на рыбалку у хутора Громки. Позже были найдены тела троих: 62-летнего Игоря Прохорова (бывший водитель Александра Назарова), 61-летнего Владимира Шаповалова (родственник), 41-летнего Сергея Лойтера (топ-менеджер зарубежного направления Яндекса и зять бизнесмена). До сегодняшнего дня господин Назаров оставался последним пропавшим без вести.

Нина Шевченко