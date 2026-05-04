Прах погибшего на рыбалке под Волгоградом топ-менеджера «Яндекса» захоронили в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве захоронили урну с прахом топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении умершего. Он погиб 24 апреля на рыбалке в Светлоярском районе Волгоградской области.

Тело Сергея Лойтера было обнаружено 25 апреля под Волгоградом

Тело Сергея Лойтера было обнаружено 25 апреля под Волгоградом

29 апреля тело господина Лойтера кремировали в Николо-Архангельском крематории. 30 апреля состоялась церемония захоронения праха на участке 9г Троекуровского кладбища.

42-летний Сергей Лойтер на момент гибели являлся гендиректором подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации в Yango Group. С 2022-го по 2024 год работал в должности коммерческого директора в «Яндексе». В мае 2024-го перешел в Yango. Господин Лойтер — выпускник Гарварда, бывший консультант McKinsey.

Тело Сергея Лойтера было обнаружено 25 апреля под Волгоградом. Он был одним из четырех пропавших после шторма рыбаков. На данный момент тела всех мужчин найдены.

Кроме господина Лойтера, в лодке находился крупный волгоградский бизнесмен и тесть Сергея Александр Назаров. Его, самого последнего, после долгих поисков обнаружили накануне. Тела еще двух рыбаков — 62-летнего Игоря Прохорова (водитель Александра Назарова) и 61-летнего Владимира Шаповалова (родственник господина Назарова) — были найдены 24-25 апреля.

Марина Окорокова