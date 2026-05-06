Уральского производителя майонеза «ЕЖК Провансаль» передали государству

Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) перешел в собственность государства по решению суда. Компания входит в состав агрохолдинга «Русагро», который конфисковали у основателя группы компаний и бывшего сенатора Вадима Мошковича, передает «Ъ».

По данным Генпрокуратуры, бизнес группы компаний развивался благодаря тому, что Вадим Мошкович, являясь членом Совета федерации в 2006-2014 годах от Белгородской областной думы, использовал для этого свои связи в политике. Став сенатором, он продолжил владеть и управлять ГК «Русагро», в которую по состоянию на лето 2006 года входили 36 хозяйств, 10 региональных торговых филиалов, шесть перерабатывающих предприятий пищевой промышленности. Занятие данным бизнесом, как и доходы от него, господин Мошкович не декларировал. Кипрские офшоры использовал для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК «Русагро», а также для вывода капитала за границу.

Сейчас стоимость имущества ГК «Русагро» превышает 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира на 2026 год, в который вошли 3428 человек — Вадим Мошкович занял 1440 место, его состояние оценивалось в $2,9 млрд.

Екатеринбургский жировой комбинат работает в Екатеринбурге с 1959 года, в 2003 году вошел в состав ГК «Русагро». Предприятие выпускает широкую линейку майонезов, кетчупов и горчиц, в том числе популярный на Урале майонез «ЕЖК Провансаль».

