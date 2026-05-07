Сегодня исполняется 70 лет владельцу Группы НЛМК Владимиру Лисину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин:

— Дорогой Володя! В день твоего замечательного юбилея хочу пожелать тебе побольше здоровья, сил и оптимизма! Твоим бизнесам, которые дают интересную работу десяткам тысяч наших сограждан и обеспечивают благополучие их семей,— уверенного развития! И еще хочу пожелать нашей стране побольше таких, как ты, предпринимателей!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»