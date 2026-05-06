К 8 годам колонии приговорили одного из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов) за побег из СИЗО в сентябре прошлого года. Как сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, их приговорили к 3 годам лишения свободы. По совокупности приговоров с делом о попытке поджога военкомата окончательно Корюкова приговорили к 8 годам колонии строгого режима, Черепанова — к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Напомним, в октябре 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил их к лишению свободы за приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). 1 сентября 2025 года осужденные сбежали из СИЗО №1 и скрылись на территории садоводческого товарищества под Екатеринбургом.

Во время побега мужчины проникли в жилой дом и похитили имущество на сумму более 7 тыс. руб. Один из беглецов был задержан через неделю, второй найден 15 сентября 2025 года. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору») и по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище»).

Приговор в законную силу не вступил, стороны вправе обжаловать его в течение 15 суток.

Уголовное дело руководства СИЗО также передано в суд. Начальник ФКУ «Следственный изолятор №1» ГУ ФСИН по Свердловской области Алексей Кисилев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО№1» Андрей Зацепин органами предварительного расследования обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Артем Путилов, Мария Игнатова