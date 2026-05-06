Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта — предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях страны. Задача активистов — выявлять негатив и вести разъяснительную работу среди сверстников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает главным риском программы формальное исполнение на местах.

Правительство Российской Федерации утвердило масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы активнее привлекать к воспитанию детей и подростков общественность, а также сознательных сверстников, ограждать их неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. Идея не лишена логики — государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях России, к сожалению, растет.

Среди прочего в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно — вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что, в отличие от советского прошлого, нынешние «дружинники» не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а, сидя за компьютером, отслеживают так называемый деструктивный контент. С теми, кто его произвел или потребил, то есть фактически принял, проводятся меры воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические организации и профильных чиновников в сфере образования с привлечением силовых структур.

Кибердружинникам обещают различные льготы, в том числе дополнительные баллы к ЕГЭ. В СССР с этим было проще — такие функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также давало возможность продвинуться по общественной линии с перспективой карьерного роста. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным активистам не всегда было позитивным. Однако и положительный эффект достигался далеко не всегда: имели место формальный подход, приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, а вечером куришь в подъезде или того хуже.

А сейчас есть еще и вездесущий интернет — дополнительная проблема. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать куда следует гораздо проще. Действительно, чего думать? Проще взять и запретить интернет — и дело с концом: не будет повода для крамольных мыслей. К тому же нужно как-то успевать учиться.

Впрочем, будем надеяться, что ответственные лица учтут ошибки прошлого и исключат бюрократический, формальный подход. В этом случае удастся избежать перегибов и головокружения от успехов.

Дмитрий Дризе