«Краспромнефть» приобрела имущество подразделения Goldman Group по продаже ГСМ

ООО «Краспромнефть» купило имущественный комплекс ООО «Сибнефтьрезерв», входившего в красноярский агрохолдинг Goldman Group. Итоги торгов, состоявшихся в рамках банкротства «Сибнефтьрезерва», опубликовал конкурсный управляющий компании Николай Власенко.

Торги прошли в форме публичного предложения. Начальная цена была установлена в размере 96,36 млн руб. Согласно сообщению, победитель аукциона предложил за актив 50,2 млн руб.

В лот вошли, помимо прочего, земельный участок площадью 12,2 тыс. кв. м на ул. Технологической в Красноярске и расположенный на нем электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов. Как писал «Ъ-Сибирь», ООО «Сибнефтьрезерв» вело оптово-розничную торговлю нефтепродуктами в составе Goldman Group Романа Гольдмана. Компания была признана банкротом в 2024 году.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краспромнефть» также занимается торговлей топливом. Его единственным учредителем указан Николай Попов. В 2025 году компания получила чистую прибыль в 179 тыс. руб. при выручке 169,9 млн руб.

Валерий Лавский