На торги выставили земельный участок обанкротившейся структуры Goldman Group

В Красноярске на торги выставлены земельный участок общей площадью 12,2 тыс. кв. м, а также расположенный на нем комплекс — «электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов» общей площадью 562 кв. м, принадлежащие ООО «Сибнефтьрезерв» (входит в красноярский агрохолдинг Goldman Group). В аукционе также участвует право аренды земельного участка площадью 10,7 тыс. кв. м, расположенного в Советском районе. Общая цена всех лотов составляет более 112,8 млн руб. Заявки принимаются с 19 января по 16 февраля. Торги состоятся 16 февраля.

На предмет торгов наложены обременения в виде права залога кредитора АО «Солид Банк» и права аренды в пользу третьих лиц. Кроме того, в отношении части имущества наложен арест в рамках уголовного дела в отношении основателя агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана.

Арбитражный суд Красноярского края ввел конкурсное производство в отношении ООО «Сибнефтьрезерв» в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, процедура была введена по заявлению Сбербанка, который требовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 609,6 млн руб. основного долга и 4,8 млн руб. неустойки.

ООО Сибнефтьрезерв зарегистрировано в 2005 году и занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами в составе холдинга Goldman Group. По итогам 2024 года выручка компании составила всего 1,3 млн руб., что на 95% меньше, чем в 2022 году. Убыток составил 728,6 млн руб.

Лолита Белова