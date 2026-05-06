Рубио призвал Россию и Китай поддержать резолюцию США по Ормузскому проливу

США внесли в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что «в интересах» России и Китая поддержать документ.

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная Штатами, не была согласована СБ ООН в апреле после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. По словам господина Рубио, «никто не хотел бы, чтобы эту резолюцию снова ветировали».

«Я бы поспорил... и с китайцами, и с русскими, что принятие этой резолюции и оказание давления на Иран отвечают их интересам, поскольку в их интересах не допустить закрытия международных водных путей, особенно Ормузского пролива, что может привести к экономическому хаосу в десятках стран по всему миру»,— сказал госсекретарь (цитата по Reuters).

Из-за начатой США и Израилем в феврале военной операции Иран заблокировал Ормузский пролив. Подготовленный Вашингтоном проект резолюции требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар.

