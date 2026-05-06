США представили новый проект резолюции по Ормузскому проливу

США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану «прекратить атаки, минирование и взимание сборов». Текст резолюции опубликован на сайте американского Госдепартамента.

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, проект был разработан по поручению президента Дональда Трампа. Кроме прекращения атак на суда Вашингтон требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе.

Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Соединенные Штаты рассчитывают на проведение голосования в ближайшие дни. Марко Рубио призвал Россию и Китай поддержать документ.

В начале апреля Бахрейн подготовил проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу. Он подразумевал разрешение на использование силы и был заблокирован Россией, Китаем и Францией. 7 апреля Россия и Китай наложили вето на принятие документа.

4 мая Иран впервые с начала режима прекращения огня, введенного 8 апреля, попытался атаковать американские эсминцы и торговые суда, проходившие через Ормузский пролив. Также были атакованы энергетические объекты в ОАЭ.

