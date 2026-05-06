В посольстве ФРГ не подтвердили поставку ракет Taurus Украине

Германия не поставляет Украине ракеты Taurus, сообщили «Известиям» в посольстве ФРГ в России. В диппредставительстве уточнили, что Украина пользуется собственным дальнобойным оружием.

«Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи»,— пояснили в посольстве.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский рассчитывался на получение немецких ракет, а также жаловался на нехватку боеприпасов. В марте канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не нуждается в ракетах Taurus, потому что его собственные вооружения лучше немецких, и страна «вооружена как никогда прежде».

