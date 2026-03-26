Фридрих Мерц польстил украинскому ВПК

Канцлер Германии Фридрих Мерц поставил точку в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, заявив, что Киев в них не нуждается. По его словам, Украина разработала собственные вооружения, лучше немецких Taurus, и «вооружена как никогда прежде». При этом еще месяц назад украинский президент Владимир Зеленский выражал надежду на получение немецких ракет, а на прошлой неделе заявлял о нехватке боеприпасов. Одновременно с заявлением из Берлина неприятные для Киева новости пришли из США: по данным The Washington Post, там рассматривают возможность перенаправить предназначенные Украине вооружения на собственные нужды в ходе иранской кампании.

Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Свое решение об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus Фридрих Мерц огласил в среду, 25 марта, на слушаниях в Бундестаге. Некогда ярый сторонник отправки на Украину этих вооружений, лидер ХДС, заняв пост канцлера, последовательно стремился вывести эту тему из публичного дискурса.

В первые же дни своего срока он принял решение закрыть информацию о поставляемых Киеву типах вооружений, а на все последующие многочисленные вопросы о Taurus отвечал уклончиво. В последний раз эту тему поднял Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, признав, что решения по ракетам пока нет, хотя и «война еще не закончилась».

Теперь же Фридрих Мерц фактически признал ошибкой свою прежнюю идею об отправке немецких ракет на Украину. «Я сказал это в тот момент, когда полагал, что на вооружении бундесвера имеется достаточное количество исправных крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы поставить Украине»,— пояснил канцлер депутатам.

А далее дал понять, что Киев в общем-то уже и не так нуждается в немецких ракетах. «Сегодня Украина имеет в своих арсеналах собственное оружие дальнего действия, созданное ею самой, отчасти при нашей помощи, которое значительно эффективнее, чем то относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которое мы могли бы поставить»,— сказал канцлер, отметив, что «сегодня Украина вооружена лучше, чем когда-либо прежде».

Многие сочли, что в словах Мерца присутствует изрядная доля лукавства. Бундесвер действительно не располагает большим количеством исправных ракет Taurus, однако эта информация не была секретом.

Когда Мерц пришел к власти в мае 2025 года, в арсенале немецкой армии насчитывалось 600 дальнобойных ракет базовой модификации Taurus KEPD 350, но только порядка 150 из них находились в рабочем состоянии.

Еще в конце 2024 года ведомство заключило контракт с компанией MBDA на их модернизацию, и часть ракет уже прошла эту процедуру. Кроме того, в декабре 2025 года правительство Германии утвердило закупку 600 абсолютно новых ракет следующего поколения — Taurus Neo. Но ни старая, ни новая модель еще никогда не использовались в боевых условиях, и вряд ли Мерц, находясь в оппозиции и критикуя кабинет Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты, не имел представления о реальном состоянии запасов бундесвера.

Говоря же о большей эффективности украинских вооружений, Мерц, по мнению критиков, незаслуженно принизил немецкий ВПК. Вероятно, речь идет об украинской крылатой ракете «Фламинго» с дальностью до 3 тыс. км, о создании которой было объявлено летом 2025 года. Впервые о ее применении по объектам на территории России украинский Генштаб сообщил в ноябре 2025 года, и с февраля российское Минобороны регулярно отчитывается о перехвате этих ракет системами ПВО. Украинская сторона за это время сообщала о поражении нескольких целей на российской территории.

Главное отличие «Фламинго» от Taurus заключается не только в дальности (Taurus способен поражать цели в пределах 500 км), но и в весе (украинская ракета в два раза тяжелее), а также в уязвимости для средств перехвата.