Силы ПВО за ночь сбили над Россией 53 БПЛА

В период с 21:00 мск 5 мая до 7:00 6 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

При ударе по крымскому Джанкою погибли пять человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбили 12 беспилотников. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. За вчерашнюю ночь силы ПВО уничтожили над Россией 289 дронов.